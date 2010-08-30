Черновецкий появился на боксерском турнире

30 августа 2010, 12:28

Загоревший Леонид Михайлович прилетел из Швейцарии и «засветился» на боксерском турнире В субботу мэр столицы Леонид Черновецкий наконец появился в Киеве, где его не было аж 50 дней! Он прервал свой длительный отпуск, чтобы побывать на боксерском турнире на Майдане, который организовала компания его сына Степана Черновецкого Elite-Boxing. Основной поединок начался в 22.00. Но мэр пришел еще до начала разогревочных боев. Не было еще и 20.00, как он появился в сопровождении двух охранников со стороны Институтской и занял место возле своего сына в первом ряду. Его знаменитый роллс-ройс остался возле кинотеатра «Украина». Черновецкого встретили, как звезду эстрады. Десятки зрителей (в вип-ложу можно было спокойно зайти) тут же ринулись к мэру. Тот был явно в хорошем настроении и радовался вниманию к своей персоне. Он обнимался и фотографировался со всеми желающими. Выглядит Леонид Черновецкий после отпуска замечательно. Он загорел, постройнел и оделся весьма демократично: джинсы в обтяжку и короткая спортивная куртка. Его окружение говорит, что мэр возобновил свои обычные утренние пробежки. «Он всегда бегал в любую погоду, в Конча-Заспе на беговой дорожке вдоль луга, в парке Шевченко — еще когда жил на ул. Льва Толстого. Но потом у него появились проблемы с ногой и спиной, которую он лечил в Швейцарии (он там жил в самом дорогом отеле Женевы «Four seasons», где самый дорогой номер стоит 12 тыс. евро в сутки. — Авт.). Сейчас мэр опять в форме — бегает», — рассказал нам один из его знакомых. Охрана, которая обычно не подпускает посторонних к мэру ближе, чем на 5 шагов, стояла в стороне и не мешала народу общаться с мэром. Правда, толком поговорить с ним могли только его заместители или однопартийцы. Первым на «рандеву» с мэром к «Гале» (Монументу Независимости) вышел его зам Виктор Сивец. Затем каждые 10—15 минут на Майдане появлялись депутаты Киеврады — Александр Луцкий, Роман Ярошенко, Андрей Заяц. Посмотреть на поединки в компании друзей пришли Андрей Ющенко с женой Лизой Ефросининой, которая одела на спортивный турнир огромные каблуки и бриллианты. Ближе к главному поединку появился и вице-премьер Сергей Тигипко. Он реагировал на шоу весьма бурно: например, подпевал группе «Друга ріка», развлекающей публику в перерывах. Мэр вернется на работу, по словам его помощницы Марты Гримской, 1 сентября. Но это будет уже не его мэрия. За время его 50-дневного отсутствия новая команда «перешерстила» состав КГГА почти полностью. Кадровые изменения коснулись не только руководящего состава, где из старых замов остались только Бронислав Стычинский (работает со времен Омельченко), Анатолий Голубченко (пришел в 2006-м по квоте СПУ), Виктор Сивец (ставленник ПР) и Олесь Довгий, дрейфующий, судя по высказываниям на сессии, в сторону «Регионов». Заменены или вот-вот поменяются руководители почти всех главков и КП. Мэр сдал Киев без единого выстрела. И его длительный отпуск, как и прогнозировала в июне «Сегодня», был неспроста. Как рассказал нам источник в Кабмине, мэрские «каникулы» — часть договоренностей с ПР. Это время было нужно для того, чтобы Александр Попов в статусе и. о. мэра мог провести в мэрии кадровые чистки на всех уровнях. «Вынуждать Черновецкого добровольно сложить полномочия новая команда не будет. Отставка означает новые выборы, которые не выгодны никому — ни «Регионам», у которых нет своего кандидата на должность, а рейтинг в Киеве по-прежнему невысок, ни Леониду Черновецкому, которому важно протянуть в должности до 2012-го, чтобы потом пойти в ВР. Хотя... наш мэр непредсказуем, он может спутать карты всем», — сказал источник. Так же считает и политолог Михаил Погребинский. «Уйти в отставку сейчас для Черновецкого означает объявить войну партии власти. Ведь рейтинг их кандидата в Киеве невысок, а, значит, проигрыш обеспечен. Но и самостоятельно действовать ему тоже не дадут. Их задача — взять под контроль все направления в городе. Но сам Леонид Черновецкий на выборы больше не пойдет. Я с ним разговаривал, и он сказал, что устал от выборов и мэрства», — сказал Погребинский.

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