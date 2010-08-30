Переводчик Саакашвили перепутал генерала НАТО с Пенелопой Крус

Переводчик президента Грузии Михаила Саакашвили перепутал командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Дэвида Петреуса с известной актрисой Пенелопой Крус, рассказал в пятницу Саакашвили на встрече со студентами. Отметив, что для достижения успеха в любой сфере сейчас необходимо знание английского языка, президент посетовал, что в Грузии не осталось хороших переводчиков-синхронистов с английского. "Недавно слушал синхронный перевод своего выступления по телевизору. Говорю, что генералу Петреусу нравятся грузинские военные - я говорю о руководителе командования НАТО в Афганистане, а переводчик переводит, что Пенелопа Крус очень хочет грузинских военных", - рассказал Саакашвили. По его словам, в стране будет проведена переподготовка педагогов английского языка, а также планируется значительно повысить зарплаты учителям, преподающим другие предметы, если они сдадут экзамен по английскому языку и компьютеру. При этом вскоре в Грузию приедут несколько тысяч англоязычных педагогов, которые будут преподавать во всех школах страны, добавил Саакашвили.