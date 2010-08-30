Жерар Депардье назвал Жюльет Бинош ничтожеством

Французский актер Жерар Депардье внезапно раскритиковал свою соотечественницу и коллегу по киноцеху, обладательницу премии "Оскар" Жюльет Бинош, назвав ее ничтожеством, сообщает Daily Telegraph. "Скажите мне, в чем секрет Жюльет Бинош? Я спрашиваю себя об этом, потому что ее уважают вот уже сколько лет. Но в ней нет ничего! Абсолютно ничего! Она никто! Изабель Аджани - гениальна, даже если она уже и все потеряла. Фанни Ардан - она грандиозна, она впечатляет, потрясает. Но Бинош?" - заявил 61-летний Депардье. Бинош, на счету которой 40 ролей, получила самую престижную кинопремию в 1996 году за роль второго плана в фильме "Английский пациент". В нынешнем году ее талант был отмечен главной премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Заверенная копия". Известный взрывным характером Депардье снялся в 200 кинолентах, однако похвастаться наличием "Оскара" он не может.