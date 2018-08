Карпа и Жадан проведут в Берлине пикет против визита Януковича

Украинские писатели намерены пикетировать визит Виктора Януковича в Германию. Об этом говорится в сообщении Инициативной группы Мирного Протеста, среди участников которой заявлены Ирэна Карпа и Сергей Жадан. Художники выдвинут социально-политические лозунги о соблюдении свободы слова и собраний в Украине. Протест состоится сегодня, 30 августа, в 16:30-17:30 перед гостиницей "Адлон" на улице Unter den Linden 77 (у Бранденбургских ворот), и будет происходить при запуске желающих послушать речь Януковича в этой гостинице. "Мы не принадлежим к какой-либо партии, и не отстаиваем чьи-то интересы, кроме наших интересов - гражданского общества, которое не соглашается с тем, что в нашей стране снова убивают журналистов по политическим мотивам, что в нашей стране СБУ превращается в КГБ советского образца, которое, в частности, предоставляет визиты к ректорам украинских университетов и представителей гражданского общества, и поучает их, как жить; что в нашей стране исчезает свобода собраний и свобода слова, и last but not least - что Европа ко всему относится молча равнодушно, почти снисходительно", - говорится в сообщении художников. Напомним, на сегодня во время официального визита в Германию запланированы встречи Президента с канцлером Германии Ангелой Меркель, федеральным Президентом Германии Кристианом Вульфом, вице-канцлером, министром иностранных дел Гидо Вестервелле. Как сообщали Ukranews, ранее со страниц влиятельной Frankfurter Allgemeine Zeitung украинский писатель Юрий Андрухович обратился к Европе с просьбой повлиять на наступление диктатуры в Украине. Андрухович считает, что "в Украине стрелки часов словно движутся назад: меньше чем за полгода после президентских выборов от демократического прорыва в стране не осталось и следа".