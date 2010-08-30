"Лада Калина" Путина сломалась, не доехав до Хабаровска

Автомобиль "Лада Калина", на котором премьер-министр Владимир Путин планировал проехать часть маршрута по новой трассе Хабаровск - Чита, пришлось заменить в пути из-за возникшей неисправности. В самом начале пути, когда машина премьера ехала по гравию, она вдруг заскрипела. Путин остановился, вместе с ним затормозил сопровождавший его кортеж из внедорожников Suburban, Mercedes и Land Cruiser. Как рассказал позднее сам Путин, ему показалось, что лопнуло колесо и корд скрежещет о бетонку. Однако оказалось, что звук издавали несколько камней, которые попали между диском и шиной. В кортеже тут же появилась точно такая же "Лада Калина" с другими госномерами, на которой премьер продолжил поездку. В интервью телеканалу "Россия" премьер отметил пользу поездки. "Когда своими глазами на все посмотришь, начинаешь понимать, чего реально не хватает и что нужно сделать, чтобы люди это почувствовали", - сказал он. Желтая "Лада Калина Спорт", на которой ехал Путин, по утверждению всех участников экспедиции, – обычный серийный автомобиль. Перед тем как выйти на трассу, машина прошла доводку в гараже особого назначения управделами президента и сама по себе является продуктом мелкосерийным. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической коробкой передач и навигацией "GPS-ГЛОНАСС". Максимальная скорость спортивной модификации "Калины" составляет 174 километра в час. Стоимость такой машины на рынке – около 400 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в дорогу премьер взял набор аудиодисков с записями Григория Лепса, группы "Чайф", "Машины времени", "Золотого кольца", The Beatles, а также Надежды Кадышевой.