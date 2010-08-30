Ксения Собчак устроила драку на съемках

На съемках телепередачи «Девчата» Ксения Собчак и Марина Голуб устроили потасовку. «С самого начала шоу было очевидно, что между Мариной Голуб и Ксенией Собчак существует взаимное неприятие, – рассказывают на съемочной площадке шоу «Девчата». – Продюсеры долго не могли решить, стоит ли брать в одну передачу таких «заклятых подруг». Решили рискнуть, и теперь вся наша съемочная группа живет как на вулкане». «Из-за яростных споров на пустом месте этих особ нам приходится по несколько раз на дню приостанавливать запись программы, – продолжают рассказывать члены съемочной группы. – Марина Григорьевна и Ксения Анатольевна – дамы не очень-то отходчивые, поэтому все долго сидят и ждут, пока они придут в себя и мы сможем продолжить работу. Утихомирить их никому не под силу, авторитетов они не признают». На днях неприятная ситуация и вовсе вышла из под контроля. Очевидцы скандала рассказывают, что ведущие пустили в ход кулаки. «Да кто ты вообще такая?!» – выступала Ксения. «Мала еще меня учить!» – парировала Марина. «Мы действительно можем поспорить между собой, – телеведущая проекта Ольга Шелест старается сохранить нейтралитет. – Что касается драки. Простите, но рассказывать о том, что происходит за кадром «Девчат», мы не имеем права».