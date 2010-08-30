Волочкова выходит замуж за чилийского бизнесмена

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла предложение руки и сердца чилийского бизнесмена. «Настя сейчас абсолютно счастлива, - рассказали в окружении артистки. - Впервые за очень долгое время она чувствует себя настоящей женщиной: слабой и хрупкой. Мигель засыпает ее подарками, а она не замечает разницы в возрасте, которая их разделяет». С состоятельным бизнесменом из Чили 34-летняя Анастасия познакомилась во время своего путешествия по Южной Америке. Седовласый мачо настойчиво добивался внимания Волочковой, преподносил ей дорогие подарки и просто был очень обходителен. Но, когда пришло время возвращаться в Россию, Настя была уверена, что летняя романтика закончится. «Мне не хватало мужского внимания. Эта поездка сблизила нас с Мигелем. В Чили мы виделись каждый день. Что будет дальше?» - говорила по окончанию отдыха Настя. Вскоре дон Мигель появился на пороге дома Волочковой в Москве с огромным букетом кроваво-красных роз и крохотной бархатной коробочкой с драгоценным наполнением. «Сейчас на безымянном пальце Насти красуется новое кольцо, - рассказали друзья Анастасии. - В ответ на все вопросы о его значении она лишь загадочно улыбается».