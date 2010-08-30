У Януковича и Меркель состоялся "очень откровенный" разговор

Отношения Украины и Германии находятся на «хорошем, солидном, человечном уровне», говорит немецкий канцлер Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что ФРГ заинтересована в дальнейшем развитии демократических процессов и свободы слова в Украине. Об этом Меркель заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась сегодня в Берлине. Канцлер ФРГ отметила, что на сегодняшний день отношения Украины и Германии находятся на «хорошем, солидном, человечном уровне». «В то же время мы имеем еще много возможностей интенсифицировать эти отношения», - сказала она. По словам Меркель, во время ее встречи с Януковичем была обсуждена актуальная внутренняя ситуация в Украине. «И я, с одной стороны, сказала, что хорошим является то, что процессы принятия решений в Украине сейчас находятся на солидной базе. С другой стороны, я также подчеркнула, что мы, безусловно, заинтересованы в продолжении демократических процессов относительно свободы прессы, относительно свободы слова. Мы очень откровенно обсудили эти вопросы», - сказала Меркель и отметила, что с Януковичем “была достигнута договоренность продолжить при необходимости откровенный диалог по данному вопросу”. В свою очередь Янукович в который раз отметил, что он, как никто другой, заинтересован в развитии демократии и свободы слова. Как пример глава государства заметил, что сегодня Верховная Рада приняла решение о внесении изменений в закон о местных выборах, которые сделали настоящий документ более демократичным по требованию украинского общества и международного сообщества.