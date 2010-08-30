Внучки губернатора Донбаса изучают украинский

Незнание украинского языка лишает ребенка шанса в будущем стать президентом Украины. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что его внуки учатся в лицее с украинским языком обучения, и это был выбор их родителей. "Не давая возможность знать родной язык , вы лишаете права своего ребенка в последствии быть президентом Украины. Поэтому мои внуки учатся в лицее на украинском языке, знают английский. Знают - я подчеркиваю", - сказал руководитель Донецкой области. Также он назвал "самодеятельностью" попытки руководителей отдельных школ в Донецке лишить детей возможности изучать украинский язык. Так, в частности, в некоторых школах родителям настойчиво рекомендуют писать заявление, что они хотят отдать детей в русский класс, чтобы избежать формирования немногочисленного украинского класса. "Это самодеятельность и она не является массовой. По тем случаям, которые есть, мы однозначно принимаем решения и не делайте из этого системы. Системы в этом нет… Есть только желание родителей и учеников. Если кто-то из учителей или руководителей школ пытается как-то перебалансировать эту ситуацию, то мы им не дадим, сто процентов", - заявил Близнюк. Напомним, по данным заместителя председателя Донецкой ОГА Марины Черенковой, сегодня 47% детей обучаются на украинском языке в 68 национальных школах.