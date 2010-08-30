Мадонна отказала малавийцу во встрече с ее приемной дочерью

Поп-певица Мадонна отказала малавийцу по имени Джеймс Камбева во встрече с ее приемной дочерью Мерси. По словам представителей артистки, она не хочет, чтобы Мерси встречалась с африканцем, так как его отцовство доподлинно не доказано. Впервые Камбева заявил о желании принимать участие в воспитании девочки в 2009 году, когда малавийский суд занимался вопросом о возможности удочерения Мерси Мадонной. Мужчина провозгласил себя отцом ребенка и выступил против того, чтобы певица стала приемной матерью Мерси. Тем не менее, суд разрешил Мадонне забрать девочку. Недавно Камбева вновь заявил о себе - он обратился к Мадонне с просьбой передать ему фотографию Мерси, а затем позволить ему пообщаться с ребенком. Он отметил, что специально для того, чтобы иметь возможность увидеть дочь, он нашел работу и копит деньги. Тем не менее, исполнительница выступила против каких-либо контактов приемной дочери с ее предполагаемым отцом. Представители Мадонны также подчеркнули, что жители малавийской деревни, откуда родом Мерси, отказываются признать Камбева настоящим отцом девочки. Сам 26-летний африканец пока не прокомментировал решение Мадонны лишить его возможности увидеть ребенка. Мерси - второй ребенок из Малави, которого взяла певица. Ранее она усыновила малавийского мальчика Дэвида Банду. Помимо приемных детей у Мадонны есть двое своих - дочь Лурдес и сын Рокко.