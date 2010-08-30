Донецкий мэр пропал на свой день рождения

Городской голова отказался от отпуска, но на работе его было не найти Донецкий городской голова Александр Лукьянченко сегодня отмечает свое 63-летие. Правда, где и как — оказалось настоящей тайной, причем косвенные «улики» от приближенных к градоначальнику лиц на этот счет кардинально разнились. Так, его подчиненные из пресс-службы сообщили, что мэр целый день находился в рабочей поездке. Правда, в какой именно, подчиненные не уточнили. Добавил домыслов на этот счет и губернатор Анатолий Близнюк, который посетовал, что из-за загруженности городского головы не смог его поздравить день в день. «Я ему на днях сказал: «Слышишь, да ты хоть выспись». Поэтому сегодня (в день рождения. — Авт.), думаю, он спит, и как добросовестный и чистый по душе человек он… Ну, понимаете, он большой начальник, все поздравляют, цветы и так далее — это ему не надо», — резюмировал губернатор. А вот Николай Левченко, секретарь горсовета, рассказал «Сегодня», что в этом году мэр отказался от традиционного отпуска в день рождения. «Могу лишь сказать, что Александр Алексеевич отметит этот праздник вечером в домашнем кругу. Конечно, я ему подготовил подарок, но что именно, пока лучше оставлю в секрете», — заинтриговал он. Единственной, кто решился раскрыть все карты, оказалась художница Татьяна Пономаренко-Левераш. Она решила подарить мэру — известному любителю живописи — свою картину с изображением французского Монмартра. «Александру Алексеевичу очень нравилось это полотно из моей «Парижской коллекции», — объяснила свой выбор художница. Также сегодня она хочет передать градоначальнику привет от главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу и вручить Лукьянченко еще одну картину (но это полотно — в подарок городу. — Авт.), которые в выходные нарисовали игроки «Шахтера».