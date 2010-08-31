Президент сел за штурвал легкомоторного самолета

В понедельник, 30 августа, в эфире телеканала Рустави 2 были показаны кадры, как грузинский лидер вместе с главой Аджарии Леваном Варшаломидзе в батумском аэропорту садится в четырехместный одномоторный самолет, затем взлетает, ведет из кабины переговоры на английском языке с авиадиспетчером, летает над морем и осуществляет посадку. Уже на земле, в аэропорту Саакашвили заявил журналистам, что летать на таком самолете очень просто. "Это бабочка, не то, что большие самолеты", - пошутил президент. При этом находился или нет в кабине профессиональный пилот, не уточняется. Напомним, 10 августа премьер-министр РФ Владимир Путин сел за штурвал самолета-амфибии Бе-200 и принял непосредственное участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Глава российского правительства занял место второго пилота и управлял как забором воды в реки Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани. Отметим, что после полета активные пользователи интернета и ряд СМИ обрушились на Путина с критикой, отметив, что премьер-министр нарушил своим поступком ряд законов.