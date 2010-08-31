Снежана Егорова похудела на 10 кг!

После рождения своего четвертого ребенка – дочки Арины, телеведущая Снежана Егорова (38 лет) стала реже появляться на публике. Как оказалось, связано это было с тем, что Снежана избавлялась от последствий недавней беременности. Встретив Егорову на одной из вечеринок, были приятно удивлены быстро восстановившимися формами Егоровой и не удержались, чтобы не расспросить о ее рецепте красоты и последних изменениях в жизни. – Снежана, знаем, что совсем недавно вы купили себе новую машину? – Да. Nissan Murano, черного цвета – это была моя давняя мечта – Покупку приурочили к какой-то дате? – Нет. Недавно мне позвонил друг и сообщил, что купил себе новую машину моей мечты. А я подумала, почему кто-то исполняет мои желания, а я не могу себе это позволить. Подумав, пошла и купила ее. – Что сделаете со старой? Какой марки тот автомобиль? – Citroen C4 Picasso. У моей старшей дочки Насти скоро день рождения – ей исполняется 18 лет. Вот машина и будет для нее отличным подарком. – Снежана, вы отлично выглядите! Как вам удалось так быстро восстановить фигуру? – Это все Катя Серебрянская с ее «Баланс-меню»! Я ей рассказала, что собираюсь сесть на диету, а она позвала меня в свою программу. Результаты налицо – за два месяца я похудела на 10 кг! – В чем заключается программа? – Каждый день мне привозят в вакуумных упаковках еду, которую я должна есть в одно и то же время. В последнее время я даже стала чувствовать себя стюардессой в самолете, у которой полет длится бесконечно. – Из чего состоит еда? – На 60 процентов – овощи, вареные или гриль. Жареного там ничего нет. А все остальное: каши, злаки, рыба, мясо. Рацион постоянно меняется, потому еда не надоедает, а ты чувствуешь абсолютное удовлетворение. Уже и забыла, когда голод в последний раз ощущала. – Сейчас вы довольны своими формами или планируете и дальше пользоваться услугами Серебрянской? – Я вернулась в свою обычную форму, ничего другого мне не надо. Я ведь уже в том возрасте, когда, смотря в зеркало, понимаешь, что ничего другого я там не увижу, как бы ни старалась. Сейчас меня абсолютно устраивают мои формы, и мы с мужем счастливы!