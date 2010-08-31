Сумскую шокировали цены на рюкзаки

У актрисы Ольги Сумской дочка Аня перешла в третий класс школы №106. И Ольга рассказала нам, как они готовились к учебному году: «Уже купили пеналы, ручки, тетрадки, на обложке которых любимые киногерои Ани — мультяшки, зверушки. А форма осталась с прошлого года — мы брали на вырост, а Аня как раз подросла за лето, так я рукавчики на 6 сантиметров отпустила. Дочка сопротивляется — хочет помодничать. Но я ей купила осеннее пальто нежно-розового цвета за 600 гривен. А вот цены на портфели просто шокировали — от 1000 гривен! Пришлось раскошелиться — взяли рюкзак с изображением куклы Барби. А вот со школой у нас проблема: на нее «зазихает» горадминистрация, говорят — она в аварийном состоянии, чтобы забрать здание. Школа-то ведь в центре! И мы боремся за основное здание школы, а пока ютимся в предбаннике бетонном».