Вера Брежнева станет радиоведущей

Популярная исполнительница Вера Брежнева в новом сезоне порадует свеженьким шоу для мужчин на «Русском радио» под названием «Дембельский альбом». Программа «Дембельский альбом» - это шоу для настоящих мужчин, защитников отечества и всех, кто исполняет свой долг и служит родине. Военнослужащие и их родные могут круглосуточно присылать смс-сообщения с приветами, пожеланиями и поздравлениями своим родным и любимым, а Вера будет их зачитывать. Вера Брежнева станет настоящим украшением радиоэфира, потому что ее любят и обожают мужчины в разных странах мира и им будет приятно, когда талантливая певица будет зачитывать их сообщения.