Вместо Пэрис Хилтон в Киев пригласили Шэрон Стоун

Угодившая на днях под арест в Лас-Вегасе за хранение наркотивов Пэрис Хилтон внесла непредвиденные коррективы в конкурс «Мисс Украина». Больше чем за месяц Александр Онищенко, как главный устроитель конкурса, обещал, что помимо Евы Лонгории и Ван Дамма, в качестве специальной гостьи прибудет в Киев и Пэрис. Именно на нее делалась главная ставка. Светская львица должна была не только возглавить жюри конкурса, но и стать специальной гостьей на закрытой after paty. Но поскольку сейчас она находится под подпиской о невыезде, ее участие в конкурсе невозможно. Ситуацию спасает лишь то, что в контракте со звездой заранее оговаривались форс-мажорные обстоятельства. Согласно документу, гонорар, который был заплачен Пэрис больше, чем наполовину должен быть возвращен организаторам. А гонорар скандалистки, как удалось узнать «Новой» из приближенных источников, составил порядка одного миллиона долларов. — Как только это история с Пэрис Хилтон случилась, нам тут же прислали смс из Америки, что у нее проблемы, — признались нам в окружении Александра Онищенко. — Такого мы не ожидали. И теперь практически за несколько дней, должны будем найти новую звезду. А заменить Пэрис в столь сжатые сроки оказалось не так-то просто. — Даже если кто-то из звезд сказал свое «да» — это еще ничего не значит. У них есть куча юристов и директоров, с которыми предстоит решить «бумажные» вопросы, а это работа не одного дня, — сообщили у Онищенко. — Пока условное согласие дала Орнелла Мути и Шэрон Стоун. Ведутся переговоры с моделью бренда Виктории Сикрет - Каролиной Курковой. Кто в итоге займет почетное место в жюри, пока остается загадкой. Но кто бы это ни был, организаторы пообещали, оповестить всех о своих изменениях.