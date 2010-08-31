Фидель Кастро рассказал о борьбе со своей болезнью

31 августа 2010, 12:23

Фидель Кастро рассказал о борьбе со своим заболеванием, которую он вел на протяжении четырех лет. Состояние здоровья Кастро резко ухудшилось летом 2006 года. После выступления на Дне национального восстания в июле он перестал появляться на публике и передал бразды правления младшему брату Раулю. Эта мера тогда была представлена кубинцам как временная, однако в феврале 2008 года Рауль Кастро официально стал исполнять обязанности государства. В те дни, как признался сам лидер кубинской революции, он был на пороге смерти. «Я уже не надеялся жить, - отметил Кастро. - Несколько раз я спрашивал себя о том, оставят ли эти люди (врачи) меня жить в таком состоянии, или же позволят мне умереть». По словам команданте, он не знал, сколько «будет длиться это бедствие, и надеялся только на то, что мир остановится». «Я выжил, однако мое физическое состояние было очень плохим», - добавил Кастро. В частности, его вес тогда составлял не более 66 кг. «Сейчас я вешу около 85-86 кг, и этим утром смог пройти 600 шагов, без чьей-либо помощи и без трости», - подчеркнул он. В июле нынешнего года лидер кубинской революции стал уделять особое внимание международному положению, в частности, ситуации вокруг Ирана и КНДР. По мнению Кастро, в настоящее время «мир переживает самый интересный и опасный этап за все время своего существования». В ходе встреч с представителями интеллектуальных, научных и общественных кругов Кубы, а также в своих статьях команданте неоднократно заявлял о том, что агрессия США и их союзников в отношении Ирана может привести к началу глобального вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. Кастро указал на необходимость создания «международного движения против ядерной войны», чтобы избежать «осуществления этой колоссальной угрозы». «Мы должны мобилизовать весь мир, чтобы убедить Барака Обаму избежать ядерной войны», - заявил 84-летний политик.

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