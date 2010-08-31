Клуб детского плавания Клочковой и Силантьева завершил свою работу

Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания Дениса Силантьева и Яны Клочковой завершил летний сезон всеукраинского Клуба детского плавания 2010. «Более 3 тысяч детей почти за два месяца смогли научиться плавать и правильно вести себя на воде», - об этом на сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Украинский час» (Украинский дом) заявил чемпион мира и Европы по плаванию, серебряный призер Олимпийских игр Денис Силантьев. На торжественное закрытие были приглашены самые прилежные ученики из Киева, которые тренировались более десяти занятий. Юные пловцы получили сертификаты и награды Клуба. Детей также ожидали сюрпризы от Дениса Силантьева, а именно - купальные костюмы. Их также получили наиболее искусные выпускники Клуба детского плавания во всех городах, где проходили бесплатные занятия по плаванию. «К большому сожалению, пока мы не можем продолжить бесплатные занятия осенью, ведь не хватает бассейнов, однако мы привлекли внимание общественности к актуальной проблематике детского плавания и необходимости восстановления плавательной инфраструктуры в целом», - отметил Денис Силантьев. Организаторы Клуба детского плавания уверены, что проект обязательно будет происходить и в будущем с расширением географии - в этом году было задействовано 5 городов, в следующем планируется подключить еще 3 города.