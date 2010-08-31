Саакашвили стал летчиком

Президент Грузии Михаил Саакашвили за штурвалом правительственного самолета 4L-GAF облетел Батуми и часть черноморского побережья Аджарии. В эфире телеканала «Рустави 2» были показаны кадры, как Саакашвили вместе с главой Аджарии Леваном Варшаломидзе садится в четырехместный одномоторный самолет, затем взлетает, ведет из кабины переговоры на английском языке с авиадиспетчером, летает над морем и осуществляет посадку. Отмечается, что в видеоматериале не было показано, находился ли в кабине профессиональный пилот. В понедельник, 30 августа, Саакашвили провел встречу с руководством Аджарии и обсудил перспективы развития туризма. По мнению президента, одним из обязательных компонентов развития туризма в стране является развитие внутренних и международных авиарейсов.