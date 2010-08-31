В дом Пэрис Хилтон залез маньяк

В Лос-Анджелесе арестован неизвестный мужчина, пытавшийся рано утром проникнуть в дом Пэрис Хилтон и разбудивший звезду. Инцидент произошел около шести утра, когда Хилтон мирно спала в своей постели. Маньяк, пытавшийся попасть в особняк, был вооружен двумя большими ножами. Об этом скандальная знаменитость сообщила в своем блоге в Twitter. «Так страшно – только что ко мне в дом пытался ворваться парень, вооруженный двумя большими ножами. Полицейские уже здесь и арестовали его», – поделилась Пэрис с читателями своего блога. Светской львице повезло, что злоумышленник не смог проникнуть в особняк - вовремя сработали сигнализация и камеры видеонаблюдения. В полицейском управлении подтвердили арест подозреваемого. Но полицейские не назвали имени арестованного. Также полиция не подтверждает, но и не опровергает информацию о том, что у злоумышленника было при себе оружие.