Путин доволен тем, что его боятся

Премьер России Владимир Путин в понедельник завершил автопробег по трассе Хабаровск-Чита, преодолев 2165 километров. Во время своего путешествия, которое началось в пятницу 27 августа, он встречался с народом и общался с журналистами, в том числе раздавал интервью, не отрываясь от дороги. На последних километрах пути глава правительства ответил на вопросы журналиста «Комсомольской правды». Большая часть беседы была посвящена коррупции в России. Путин признал наличие проблемы в России, но подчеркнул, что «ничего уникального в этом нет». Премьер привел пример других стран, отметив, что с проблемой сталкиваются все государства с переходной экономикой, и ее решение во многом зависит от зрелости общества. О зрелости, по его словам, свидетельствует одинаковая суровость наказания для тех, кто получает взятки, и для тех, кто их дает – «потому что это - две стороны одной и той же медали». На реплику журналиста о том, что «нет посадок», Путин возразил: «Почему это нет? Есть, достаточно много, в том числе, в милицейской среде, есть везде. Я точно знаю, что цифры впечатляют. И у нас посадок в последнее время достаточно за преступления, совершенные в сфере экономики. В том числе и за коррупцию». По мнению Путина, проблема коррупции - не производственная, а моральная, юридическая и отчасти организационная. «Нужно организовывать дело таким образом, в том числе и в экономике, чтобы создавать условия, которые бы исключали любые формы коррупционного поведения человека», - пояснил он. В то же время глава правительства признался, что не знает, как конкретно бороться с коррупцией. «Если бы знал, я бы применил это средство. Просто прямым ужесточением наказания, скажем, - оно вряд ли уже может быть эффективным», - говорит Путин. По его убеждению, коррупция будет уходить постепенно, по мере того, как Россия станет страной с рыночной экономикой. «Если помните, в начале 90-х ребята в спортивных штанах держали в страхе весь бизнес. Постепенно часть этого бизнеса встала на ноги, окрепла, и теперь эти ребята с короткими прическами, они все в лучшем случае либо в охранных структурах этих крупных компаний, либо в тюрьме. Так что этот период закончился. Надеюсь, что мы покончим и с периодом этого разгула коррупции», - сказал Путин. Перейдя от коррупционеров к проблемам экономики, премьер в целом положительно оценил действия представителей крупного бизнеса России в период кризиса: «Они действовали достаточно мужественно - принимая на себя обязательства, практически ставили на кон все свое благосостояние. И не боялись этого делать». На замечание журналиста о том, что сам же премьер их раньше ругал, Путин согласился: «Ругал, ругал. Конечно, ругал. Ругал, и ругаю, и буду ругать. У меня же не наградной отдел. Моя задача в том, чтобы выискивать, кто и чего конкретно недоделал, недоработал. Кто совершает ошибки, кто поступает некорректно. Обращать на это внимание». По мнению Путина, Россия постепенно выходит из кризиса, встает на ноги, хотя сам кризис еще не закончился. Окончательно нельзя сказать, что вышли из кризиса, хотя позитивные тенденции очевидны, отметил он. «У нас из месяца в месяц растет ВВП. Просто мы еще не вышли на докризисный уровень. Скажем, уровень безработицы у нас приблизился к докризисному уровню. Но еще и производительность труда, еще и ВВП докризисного уровня не достигли», - говорит российский премьер. В ходе беседы журналист отметил, что многое делается специально к приезду премьера – «все ремонтируют, заборы красят, фасады». Получается, что везде боятся Путина, заключил он, на что глава правительства, улыбаясь, ответил: «Хорошо». Западная пресса, наблюдавшая за четырехдневным автопробегом российского премьера, делает однозначный вывод - это часть набирающей обороты PR-кампании по укреплению имиджа Путина перед потенциальным возвращением в Кремль в 2012 году.. «Могущественный российский премьер-министр Владимир Путин в конце прошлой недели отправился в путешествие, щеголяя темными очками и кремовой рубашкой-поло», - пишет The Independent. Автор статьи напоминает, Путин признал, что он, разумеется, размышляет о возвращении на пост российского президента в 2012 году. Британской газете вторит французская Le Journal du Dimanche: «В 2012 году во Франции, США и России пройдут президентские выборы, и многие уже сейчас всерьез задумываются об этом. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что он «больше, чем все» заинтересован вновь встать во главе государства». Американская The Wall Street Journal считает, что в ходе автопробега Путин показал, что именно он у руля, что он по-прежнему является главным политиком. Это путешествие «отвечало критериям западного предвыборного тура». Причем, как считает автор статьи, в противоположность своему более интеллигентному протеже, 57-летний Путин культивирует имидж деятельного, практичного лидера. Но даже по его меркам автомобильное путешествие в прошлые выходные получилось из ряда вон выходящим.