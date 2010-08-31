Депутаты жалуются, что в Раде нет туалетной бумаги

После летнего ремонта в Верховной Раде существенных изменений не видно, но некоторые условия следовало бы улучшить. Об этом рассказал народный депутат от БЮТ Владимир Бондаренко. "Это касается санитарно-гигиенических условий, например, раньше в туалете была туалетная бумага. Теперь ее никогда нет. Ранее были специальные ящички с салфетками, в которые можно было вытереть руки, когда помоешь. Теперь их тоже никогда не застанешь, - пожаловался "бютовец". "В зале, чтобы выйти из своего рабочего места, нужно поднять двух-трех своих коллег. Можно было бы сделать проходы, как в парламентах за рубежом. Одно место направо, одно налево ... Это было бы удобно, хотя нечего пенять. Раньше мы работали по четыре депутата в кабинете. Теперь у каждого члена комитета свой кабинетик", - говорит Бондаренко. Он также опроверг слухи о том, что на косметический ремонт Рады летом ушло 35 миллионов гривен. "Даже если Верховную Раду трижды завернуть дорогим ковролином, то это бы не составило десятой части этих расходов", - подчеркнул Бондаренко. "По крайней мере в зале я не увидел ничего нового: те же кнопки, парты, стены и колонны. Правда, пол залатали - заменили ковролин, - отметил нардеп. - Возможно, деньги руководство Верховной Рады на что - то и тратит, но это точно не на ремонт Может, это деньги на собственное их отдых, в санатории, ведь в целом расходы на президента, правительство и парламент в этом году выросли, хотя мы этого никак не ощутили", - отметил нардеп.