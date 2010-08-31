Пэрис Хилтон грозит до четырех лет лишения свободы

Американская светская львица Пэрис Хилтон предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков. В случае, если ее вина будет доказана, ей будет грозить до четырех лет лишения свободы. Помимо информации о предъявленном обвинении, в СМИ также появились новые подробности обстоятельств ареста американской актрисы, певицы и модели, который произошел 27 августа в Лас-Вегасе. Когда Хилтон и ее друга, управляющего ночным клубом Сая Уйтса, задержали, 29-летняя светская львица попросила полицейских сопроводить ее до отеля, чтобы она смогла принять душ, а уже после этого отправиться в участок. Позднее во время общения с полицией в отеле Хилтон достала из сумочки бальзам для губ, и в этот момент офицер увидел небольшой пакетик кокаина. Наркотик выпал из сумочки прямо в руки полицейскому. Помимо 0,8 грамма кокаина в сумочке Хилтон также были найдены папиросная бумага, препарат от астмы, а также 1300 долларов наличными. Когда Хилтон попросили прокомментировать содержимое ее сумочки, она ответила, что косметика и кокаин не ее, а также заявила, что приняла наркотик за жевательную резинку. При этом она признала, что папиросная бумага, деньги и лекарство от астмы принадлежат ей. Полицейские составили отчет о задержании, взяли с Хилтон обещание явиться на суд, а затем отпустили ее. Ее друг был задержан за управление автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а через несколько часов отпущен под залог в размере двух тысяч долларов. Когда состоится слушание по делу Хилтон, не уточняется. Интересы девушки представляет адвокат Дэвид Чеснофф.