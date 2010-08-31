Forbes составил рейтинг самых прибыльных актеров

Журнал Forbes опубликовал список актеров, принесших самые большие прибыли киностудиям. Для составления списка специалисты журнала взяли 36 топовых актеров в Голливуде и посчитали, сколько за последние пять лет заработали фильмы с их участием по отношению к гонорарам, которые они за участие в этих фильмах получали. В результате оказалось, что самый прибыльный актер - Шайя ЛаБеф. Каждый потраченный на него доллар в среднем приносил 81 доллар прибыли. Во многом это связано с участием ЛаБефа в таких картинах как "Трансформеры" и "Индиана Джонс 4". На втором месте расположилась Энн Хэтэуэй, которая приносила студии по 6400 процентов прибыли. Это стало возможным благодаря участию актрисы в фильме Тима Бертона "Алиса в Стране чудес", который заработал в мировом прокате свыше миллиарда долларов. Кроме этого вклад в успех Хэтэуэй внесла картина "Война невест", заработавшая 115 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов. Третью строчку рейтинга занимает Дэниел Редклиф с результатом в 41 доллар прибыли на каждый вложенный в него доллар. Замыкают пятерку лидеров Роберт Дауни-младший (33 доллара) и Кейт Бланшетт (27 долларов). Бланшетт попала на пятую позицию благодаря участию в картинах "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Робин Гуд". Последняя картина, несмотря на вялый старт, заработала в прокате 310 миллионов долларов. Недавно Forbes также провел исследование на предмет выявления самой высокооплачиваемой актрисы (или актера) Голливуда. По данным издания, ей стала Сандра Баллок, заработавшая около 56 миллионов долларов всего на двух фильмах - романтической комедии "Предложение" и драме "Невидимая сторона".