Яценюк відкриє в Чернівцях Міжнародний поетичний фестиваль

Голова Наглядової ради Фонду «Open Ukraine» Терезія Яценюк 3 вересня відкриє в Чернівцях Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ» Голова Наглядової ради Фонду «Open Ukraine» Терезія Яценюк 3-го вересня в Чернівцях візьме участь у відкритті Міжнародного поетичного фестивалю «MERIDIAN CZERNOWITZ». Також у цей день о 16:30 у приміщенні Чернівецького національного університету відбудеться брифінг Т. Яценюк для преси. Нагадаємо, що фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ» проходитиме з 3 по 5 вересня за фінансової підтримки Фонду «Open Ukraine». У фестивалі візьмуть участь відомі поети України, Німеччини, Австрії та Швейцарії, серед яких: Юрій Андрухович, Наталка Білоцерківець, Ельке Ерб, Герхард Фалькнер, Мілена Фіндайс, Хендрік Джексон, Інгеборг Кайзер, Олег Лишега, Бріггітте Олешинські, Ігор Померанцев, Андреас Заурер, Юліан Шуттінг, Петер Ватергаус, Майкл Марч. Під час фестивалю проходитимуть численні заходи: поетичні читання, перекладацькі семінари, молодіжна поетична сцена, презентації книг, сигарно-поетичні і винно-поетичні дискусії, культурологічні екскурсії, художні експозиції та урочисте вручення щорічної національної відеопоетичної премії «Бук». Щоночі проходитимуть вечірки електронної музики «Електропоезія» за участі відомих європейських DJ-їв.