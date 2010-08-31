Янукович поздравил Отунбаеву с праздником

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Киргизстана Розу Отунбаеву с Днем независимости Киргизской Республики. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Президента, В.Янукович отметил: "От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Киргизской Республики - Днем независимости". "Свобода и независимость, демократия и верховенство права - это ценности, которые дадут силы мудрому народу Киргизстана преодолеть нелегкие испытания, выпавшие на его долю, и позволят создать справедливое, экономически развитое демократическое государство", - сказал он.