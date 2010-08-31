Червоненко откроет в Ялте Аллею звезд в рамках Prime Yalta Rally 2010

В Ялте откроют Аллею звезд автомобильного спорта. Об этом заявил Президент Автомобильной Федерации Украины, глава организационного комитета Prime Yalta Rally Евгений Червоненко сегодня на пресс-конференции в Киеве. Аллея с отпечатками рук известных автогонщиков будет открыта в ходе церемонии закрытия ралли Prime Yalta Rally 2010, которое пройдет в Ялте с 10 по 12 сентября. «Думаю, это будет красочное зрелище и очень важное. Мы собирали эти отпечатки, берегли, надо было согласовать все архитектурно, красиво», - отметил Евгений Червоненко. «У меня есть мечта. «Ялта Ралли» должно существовать как символ страны», - добавил Евген Червоненко. Он напомнил, что Монако начиналось с рыбачьей деревни. «И потащили его вверх автомобильные гонки. И вызвали интерес. Теперь это самая дорогая недвижимость в Европе». До первого старта одного из самых сложных соревнований Кубка Европы – Кубка Президента Украины, Этапа Кубка Европы по ралли, Этапа Чемпионата Украины по ралли – Prime Yalta Rally 2010 – остались считанные дни. «Я не привык сдаваться и, не смотря на кризисное для экономики время, с Prime Yalta Rally 2010 остались верные друзья – ТМ Prime, группа компаний «НИКО», сеть заправочных комплексов под ТМ WOG, компания Датагруп, присоединилась авиакомпания МАУ. В этом году организация соревнований должна пройти на еще более высоком уровне, чем обычно. Власти Крыма прикладывают максимум усилий, оказывают помощь организаторам и делают все для того, что б Prime Yalta Rally 2010 произвела такой же резонанс, как и в предыдущие годы», - заявил Евгений Червоненко. Церемонию торжественного награждения победителей Prime Yalta Rally 2010 посетит президент Украины Виктор Янукович для того, что бы вручить победителям в абсолютном зачете Кубок Президента. Уже шестой год подряд в сентябре Крымский полуостров посещают десятки лучших из лучших раллийных экипажей со всей Европы. Во всем мире горные серпантины Ялтинской трассы по праву считаются одними из наиболее интересных и сложных трасс с асфальтовым покрытием. Лучшие пилоты Европы, приехав в украинское Монте-Карло, а именно так называют Ялту, всегда стараются вернуться сюда еще и еще раз. Трасса ялтинской гонки опасна, коварна и сложна. Погодные условия нередко готовят сюрпризы тем, кто приезжает сюда бороться за победу. Уже сегодня небывалый интерес туристов к Крымскому региону на время проведения Prime Yalta Rally говорит о том, что Ялтинская гонка давно стала визитной карточкой Крымского полуострова.