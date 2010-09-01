Янукович и Азаров поздравили украинцев с Днем знаний

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров поздравили соотечественников с Днем знаний и началом нового учебного года. "Этот особый и волнительный праздник мы непременно связываем со стремлением к интеллектуальному и духовному обогащению, гармоничному развитию каждой личности, усилению Украины как высокоразвитой европейской страны", - заявил Президент. По его словам, общество все больше осознает значение образования как главного фактора модернизации страны и воплощения стратегических реформ для качественных изменений и повышения социальных стандартов жизни. "Образованные люди, квалифицированные кадры являются основным богатством и перспективой государства. Как Президент Украины своими приоритетами и задачами национальной безопасности вижу заботу о развитии интеллектуального потенциала нации, формировании экономики, основанной на знаниях”, - отметил он. Янукович также поблагодарил педагогов за благородную и подвижническую миссию. "Вы воспитываете наше будущее, открываете перед молодежью новые горизонты познания себя и мира. Мы все будем делать для того, чтобы ваш ответственный труд должным образом оценивался, а престиж Учителя неуклонно рос”, - пообещал Президент. Премьер-министр Николай Азаров также поздравил всех с Днем знаний. "1 сентября празднует весь наш народ. Ведь именно с учебы начинается неизведанный и нелегкий путь каждого человека к своему месту в жизни. Поэтому самые искренние слова благодарности - учителям. Именно они щедро делятся своими знаниями, воспитывают настоящих патриотов нашего государства. Низкий поклон преподавательской когорте Украины, которая невзирая на любые трудности самоотверженно творит будущее нашего государства”, - отметил премьер. Он также пожелал всем школьникам, студентам получать удовлетворение от процесса овладения знаниями. "Желаю педагогам удовольствия от работы с подрастающим поколением. Всем - и тем, кто только отправляется в дорогу за знаниями, и тем, кто ведет наше будущее по этой дороге - желаю крепкого здоровья, воодушевления и уверенности в собственных силах. А тем, кто уже прошел по дороге знаний, предлагаю в этот день вспомнить добрым и теплым словом всех своих наставников”, - добавил Азаров. Как известно, сегодня, 1 сентября, в украинских школах и высших учебных заведениях проходят торжественные линейки и праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Накануне министр образования и науки Дмитрий Табачник сообщил, что в этом году 20,6 тысяч школ примут более 4 млн 300 тысяч учеников, в том числе 405,5 тысяч первоклассников (против 393 тысяч в прошлом году) и 370 тысяч одиннадцатиклассников.