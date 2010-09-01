Журналисты раскопали школьные фотографии Януковича

Президент Виктор Янукович в первом классе был отличником. Alma mater Главы государства принято считать школу № 34 в Енакиево на Донбассе, но сначала он учился в школе № 16, где и прозвучал его первый звонок. «Помещение той школы под станцию скорой помощи отдали. А вот старые школьные архивы нам передали в них мы и наткнулись на фамилию Янукович и нашли первую школьную запись, связанную с ним», - рассказала Наталья Масанова, директор Енакиевского учебно-воспитательного комплекса № 5. В потрепанной «Книге учета учеников начальной школы № 16» за 1950-1967 годы фамилия действующего президента - под номером 586. Напротив нее написано, что Витя Янукович с Новой Жуковки в 1957 году зачислен в 1-Б класс, выяснили журналисты «КП в Украине». Кстати, в графе данных записано место работы отца Федора - машинист транспортного паровоза на Енакиевском метзаводе. Есть еще одна запись - в 1960 году Витя Янукович перевелся в школу № 34. «А потом мы нашли книгу приказов в начальной средней школе № 16 и там тоже запись о Януковиче - приказ от 25 мая 1958 года, в котором за отличное поведение и хорошую успеваемость Януковичу объявлена благодарность. Отличником был ...», - рассказала Масанова. Семья Януковичей в 50-е годы жила в поселке Новая Жуковка. Поселок был маленький, всего две улицы - Песочная и Грузовая (Януковичи жили на улице Песочной, 4). А через несколько лет поселок вообще исчез с карты - Новую Жуковку поглотил металлургический завод-гигант, который разрастался. Часть домов снесли, на их месте появились шлаковые отвалы Енакиевского метзавода. От других в лучшем случае сохранились фундаменты. Дом, где жил Янукович-первоклассник, сейчас тоже не найти. Не сохранилась и школа, в которую он пошел. Но известно, что Януковичу повезло с первым учителем. Его звали Сергей Захарович Солдатенко - он слыл жестким, но справедливым человеком. Сергея Захаровича уважали родители, а среди детей авторитет он имел неоспоримый. Умер Солдатенко в начале 70-х. А Виктор Янукович помнит человека, который научил его читать и писать. А вот классные журналы, табели и другие документы развала СССР не пережили. Когда сроки хранения истекли, их уничтожили. Уже в 1959 году семья Януковичей перебралась в Енакиево, ближе к центру. Витю перевели в большую и современную школу № 34. «Он худой был, красивый и очень уравновешенный. А еще молчаливый ... У него это с детства - говорить четко и по существу. Хозяин своего слова. Организатор отличный. Чтобы такой маленький, а такие взрослые решения принимал - редкий случай», - вспомнила его бывшая учительница, Анна Зогонова. В конце 50-х, Янукович, возвращаясь из школы, мог дважды погибнуть и дважды чудом спасся. Об этом спустя почти полвека Виктор Федорович рассказывал Вере Николаевой, автору книги «Прикоснись к судьбе». Вот что она записала: «Недалеко от их дома был шламовый отстойник, куда раньше сливались жидкие отходы металлургического завода… Люди обходили это гиблое место стороной. А Витя зачем-то полез… И провалился в отстойник по самый пояс. Жижа начала затягивать, и чем больше мальчишка сопротивлялся, тем сильнее его тянуло в бездну. Страха в душе не было, но захлестнула вдруг такая досада от безысходности! «Ну, все, - промелькнуло в голове, когда болото засосало уже по грудь… - Погибну в этом болоте, и меня, может, даже не найдут...» Выбраться ему удалось случайно, ветром нагнуло ветку росшего рядом дерева - и Витя сумел уцепиться за нее. Чуть позже мальчишка попал и в другую неприятную историю. На него набросилась стая гусей - он бросился от них наутек, поскользнулся и упал в колодец. От гибели спасло чудо - зацепился курткой за крюк внутри колодца, прохожие вытащили. А Витя подхватил воспаление легких. Несколько месяцев бабушка выхаживала внука, поила чаем с калиной и травяными настоями. И специально для больного мальчика покупала куриные яйца - деликатес по тем временам.