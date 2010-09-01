Заместители Черновецкого пошли в школу

1 сентября по случаю Дня знаний заместители мэра Киева Леонида Черновецкого принимают участие в празднике Первого звонка в учебных заведениях столицы Как сообщает пресс-служба мэрии, в частности, Анатолий Голубченко посетит Киево-Печерский лицей N171 «Лидер», Александр Пузанов - гимназию-школу N30 «Эконад», Виктор Сивец - лицей N153 им. А.С.Пушкина, Руслан Крамаренко - школу N211, Александр Мещеряков - гимназию N48, Александр Мазурчак - школу N47. В 11:00 при участии и.о. главы КГГА Александра Попова и замглавы КГГА Леонида Новохатька состоится открытие реконструированной школы № 47 Печерского района. Ожидается участие министра образования и науки Дмитрия Табачника.