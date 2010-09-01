В первом классе Президента отметили за успехи в учебе

Alma mater президента принято считать школу №34 в Енакиево, но начал учиться Виктор Янукович совсем в другой школе - №16, от которой сейчас не осталось и следа «Помещение той школы под станцию скорой помощи отдали, - рассказала «Комсомольской правде в Украине» Наталья Масанова, директор Енакиевского УВК №5. - А вот старые школьные архивы нам передали. В них-то мы и наткнулись на фамилию Янукович. И нашли первую школьную запись, связанную с ним». В «Книге учета учеников начальной школы №16» за 1950-1967 годы под номером 586 записано, что Витя Янукович из Новой Жуковки в 1957 году зачислен в 1-Б класс. В графе данных записано место работы его отца Федора - машинист транспортного паровоза на Енакиевском метзаводе. Есть еще одна запись - в 1960 году Витя Янукович перевелся в школу №34. фото:www.kp.ua «А потом мы нашли книгу приказов по начальной средней школе №16, - продолжает Наталья Масанова. - И там тоже запись о Януковиче - приказ от 25 мая 1958 года, в котором за отличное поведение и хорошую успеваемость Януковичу объявлена благодарность. Отличником был За отличное поведение и хорошую успеваемость Януковичу объявлена благодарность. Отличником был ». Классные журналы, табели и другие документы развала СССР не пережили. Когда сроки хранения истекли, их уничтожили.