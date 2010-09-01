Лидер БЮТ Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем знаний

«От всего сердца поздравляю Вас с началом нового учебного года, с замечательным праздником - Днем знаний», - говорится в тексте поздравления, обнародованном пресс-службой БЮТ. «Оно родное, трепетное и дорогое для каждого, кто сегодня отправляет своих детей в школу. Оно до сих пор живет в наших школьных альбомах, в нашей памяти, - то же первое сентября, когда мы однажды, переступив порог школы, стали на невероятно захватывающий путь познания и открытий. Каждый из нас обязан школьным годам своим становлением и последующими достижениями. По-видимому, в этом и есть особенность этого праздника», - отметила Тимошенко. «А еще оно - действительно первоклассное! Для тысяч наших маленьких соотечественников, которые придут в свои «первые» классы. И с этого времени для них будет много чего впервые: знакомство с учителями и друзьями, первые оценки и успехи, первые взрослые переживания», - добавила она. Также Тимошенко заявила, что для нее День знаний – «это замечательные воспоминания, улыбающиеся и счастливые лица детворы, трогательные слезы, на лицах родителей, букеты ярких цветов». «И хотя немножечко грустно, потому что закончилось лето, а вместе с ним и каникулы, но только постоянное самосовершенствование делает человека человеком и по-настоящему наполняет нашу жизнь», - отметила лидер БЮТ. «Желаю всем, кто сегодня сядет за парты в школьных классах и студенческих аудиториях, быть любознательными, настойчивыми в получении новых знаний. Верю, что сегодняшние ученики - это гордость Родины, ее сегодняшнее и будущее. А учителям и родителям хочу пожелать мудрости и терпения. Пусть высокое призвание и жизненная мудрость добавляет вам воодушевления в вашей благородной миссии учить и воспитывать новое поколение украинцев», - подытожила Тимошенко.