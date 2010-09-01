Маричка Падалко снова мама!

Не так давно я вам рассказывала, что известная телеведущая Маричка Падалко готовится в третий раз стать мамой. И вот сегодня в 6:55 утра это случилось! И практически сразу в эфире «Сніданку з «1+1» Лидочка Таран поздравила Маричку и Егора Соболева с рождением дочурки Катруси. Девочка родилась здоровой, весом 3,260 кг и ростом 51 см. Мы с Мусиндочкой искренне поздравляем коллег с пополнением в семействе и желаем всяческих успехов в воспитании подрастающего поколения! Помнится, Маричка хотела выиграть в лотерею миллион на новую квартиру. Думаю, не стоит отказываться от этой идеи. Ведь чудеса случаются и именно там, где в них верят. Три ребенка за четыре года - чем не чудо!?