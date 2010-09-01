Фидель Кастро признался в притеснении геев

Фидель Кастро признал факты преследования гомосексуалистов на Кубе в период после революции 1959 года. По словам Кастро, это были «моменты величайшей несправедливости». «Если кто за них и ответственен, то это я», - сказал он. При этом он отметил, что в тот период на Кубе было множество проблем, и власти просто не могли уделять достаточно внимания соблюдению прав геев. В 1960-е и 1970-е на Кубе открытых гомосексуалистов увольняли с работы, сажали в тюрьму и исправительные лагеря без суда. В 1979 году в республике гомосексуализм перестал считаться преступлением. Племянница Фиделя Кастро (дочь его брата Рауля) Мариэла руководит Национальным центром сексуального образования и борется за права геев и лесбиянок на Кубе. Фидель Кастро отошел от руководства Кубой в 2008 году, новым лидером республики стал его брат Рауль.