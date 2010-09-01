Янукович похвастался, что в школе был почти отличником

Об этом он сказал в комментарии журналистам, посещая праздник Первого звонка в одной из школ Киева. В ответ на вопрос, любил ли он ходить в школу, президент немного отрицательно качнул головой и сказал: "Я такой, как и все". "Было по-разному. С одной стороны хотелось друзей всегда увидеть после лета, поделиться впечатлениями...", - вспомнил Янукович. По его словам, в его табеле было лишь четыре "4-ки", все другие - " 5-ки". По словам президента, " 4-ки" у него были по украинскому языку и литературе, по русскому языку и литературе. "Там была одна учительница, она была очень строгая", - отметил Янукович. При этом президент не ответил на вопрос, каким был его любимый предмет. "Я всегда любил спорт", - вспомнил Янукович позже.