Пэрис Хилтон заменит Ван Дамм

В субботу в Киеве состоится Национальный конкурс красоты «Мисс Украина-2010». Чем ближе событие, тем больше оно обрастает слухами. Дело в том, что нынешний конкурс юбилейный, 20-й по счету, и провести его собираются с размахом. Еще в мае главный организатор события, основатель международной меценатской организации TOP Ukraine Александр Онищенко рассказал «Комсомолке» о том, что украшением жюри станет светская тусовщица №1 в мире - Пэрис Хилтон. Переговоры с менеджментом Пэрис велись целое лето. За свой приезд знаменитая блондинка, по слухам, запросила полмиллиона долларов, которые и получила. Но если из-за проблем с полицией она не приедет (звезда опять погорела на наркотиках), деньги Хилтон придется вернуть. Зато уже точно известно, что в жюри будет итальянская актриса Орнелла Мути, известная у нас по фильму «Укрощение строптивого», и знаменитая топ-модель Каролина Куркова, рядом с которой актер Ван Дамм будет смотреться совсем крохой, ведь у Каролины рост 180,5 см, а у бельгийца нет и 170. Но деваться ему некуда - он тоже в составе жюри. Есть вероятность, что компанию вышеназванным персонам составит футболист Андрей Шевченко.