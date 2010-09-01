Янукович создал детскую инженерную академию

Президент Украины Виктор Янукович подписал «Об образовании государственной детской инженерной академии». Об этом, как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, говорится в указе Президента. С целью создания надлежащих условий для развития детей, имеющих склонность к техническому творчеству, изобретательству и рационализатору, Президент постановил поддержать предложение Министерства образования и науки Украины относительно образования в сфере его управления государственной детской инженерной академии (далее - академия) как общеобразовательного учебного заведения II - III ступеней. Кабинету министров Украины Президент поручил осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с образованием академии, решив, в частности, вопрос относительно ее размещения, материально-технического и кадрового обеспечения, финансирования из государственного бюджета Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.