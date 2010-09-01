После 50-дневного отпуска Черновецкий снова собрался... отдыхать

Леонид Черновецкий в понедельник появился в мэрии после 50-дневного отпуска. Как сказала его советник Марта Гримская, мэр находится на рабочем месте и уже вчера провел совещание со своими заместителями. Ранее она заявляла, что отпуск мэра заканчивается 31 августа, и на работу он выйдет 1 сентября. В Киевраде нам вчера сказали, что мэра не видели. «Я была на работе целый день, но даже не слышала, что Леонид Михайлович уже вышел из отпуска. Впрочем, я не исключаю, что могла не заметить, — мы находимся на 10-м этаже, а он на 9-м. И я езжу на другом лифте», — сказала нам секретарь одной из комиссий Киеврады. Напомним, мэр ушел на «каникулы» в середине июля. Большую часть отпуска он провел в Швейцарии, где, по словам его родственников, лечил поврежденную спортивными тренировками спину. Вппочем, в столичной администрации уже бытует мнение о том, что мэр Киева Леонид Черновецкий в скором времени в очередной раз уйдет в отпуск или возьмет больничный.