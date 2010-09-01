Лукашенко изменил дату рождения

В биографии белорусского президента Александра Лукашенко официально изменена дата рождения. Ранее считалось, что Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Эта дата значилась в его биографии. Соответственно, 30 августа президенту поступали поздравления, официальные источники в эти дни сообщали о дне его рождения. Однако в этот раз белорусское ТВ сообщило, что свой день рождения президент празднует 31 августа. Биография на официальном сайте была исправлена. Тем не менее, сохранились скриншоты старой версии, а также официальных сообщений (из которых следовало, что день рождения у президента - 30 августа). Некоторое время назад сам Лукашенко, говоря о дне своего рождения, сам назвал дату 31 августа. Тогда он отметил, что она совпадает с днем рождения его младшего сына Николая. В пресс-службе президента заявили, что «дата рождения президента никогда не менялась, всегда была 31 августа». В то же время источник в президентской администрации объяснил разночтения путаницей при регистрации родившегося Александра Лукашенко.