Lada Kalina Путина отправится в музей

АвтоВАЗ планирует демонстрировать автомобиль Lada Kalina Sport, на котором глава российского правительства проехал по трассе Хабаровск – Чита, в музее автозавода. «Lada Kalina, на которой Владимир Путин осваивал новую российскую трассу, после автосалона поедет в музей АвтоВАЗа, где составит компанию первым автомобилям, юбилейным миллионным машинам, опытной, мелкосерийной и специальной технике», – сообщили в компании. По данным АвтоВАЗа, трассу Хабаровск – Чита Lada Kalina Sport преодолела без поломок. «И еще до строительства дороги Lada Kalina в рамках заводских испытаний побывала в этих краях и подтвердила свою надежность на серьезной дистанции от Москвы до Владивостока», – отмечает АвтоВАЗ. Автозавод особо отмечает, что автомобиль не подвергался конструктивным изменениям специально для поездки главы правительства России. В автоколонне по трассе Хабаровск – Чита двигались также еще два автомобиля Lada Kalina Sport – одна из машин будет передана Министерству транспорта РФ для вручения одному из ветеранов дорожного строительства, вторая вернется на АвтоВАЗ и будет подарена ветерану завода. Ожидается также, что «этот автомобиль станет одной из звезд салона и его захотят увидеть и посидеть в нем многочисленные посетители». Сотрудники АвтоВАЗа на стенде уже несколько дней отмечают повышенный интерес к аналогу автомобиля, на котором ехал премьер по дорогам Дальнего Востока, демонстрируемому на стенде.