И.о. мэра Харькова Кернес открыл новый стадион

В Харьковской специализированной школе N119 в 9 часов утра дети собрались на школьном стадионе на линейку, посвященную Дню знаний. Но ее открыли на час позже, из-за чего несколько детей потеряли сознание. По словам родителей, линейку не начали вовремя, так как ждали секретаря горсовета и.о. мэра Харькова Геннадия Кернеса. До того момента, когда Кернес приехал поздравить школьников, несколько детей потеряли сознание. Одним из праздничных мероприятий сегодня в школе N119 стало открытие спортивного стадиона. Сделать этот подарок ко Дню знаний Кернес пообещал ученикам на празднике последнего звонка прошлого учебного года. Напомним, сегодня президент Виктор Янукович принял участие в торжествах по случаю Дня знаний и начала нового учебного года в специализированной школе с углубленным изучением английского языка N16 м. Киева. Глава государства также рассказал, что в детстве любил ходить в школу, "как и все дети". Во время торжеств Янукович выглядел непринужденно, постоянно улыбался. На западе его сопровождало 50 охранников. На крыше школы разместились двое снайперов.