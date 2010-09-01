Людмилу Янукович не берут в Китай

В администрации Януковича объяснили, почему он не берет жену за границуДрукувати Киев, Сегодня, 16:09 Людмила Янукович не будет сопровождать своего мужа во время запланированного на 1 августа государственного визита в Китай. Виктор и Людмила Янукович Участие супруги президента Виктора Януковича в зарубежных поездках главы государства не является обязательным атрибутом государственного визита. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Сергей Левочкин. При этом глава АП сообщил, что Людмила Янукович не будет сопровождать своего мужа во время запланированного на 1 августа государственного визита в Китай. Левочкин также сообщил, что визит Януковича в Китай станет первым визитом главы украинского государства в эту страну, имеющий статус "государственного". Среди главных целей визита он назвал "интенсификацию политического диалога с перспективой установления отношений стратегического партнерства, увеличение торгового оборота, содействие контактам бизнесменов двух стран". В ходе визита, который продлится 4 дня, Янукович, кроме Пекина, посетит также Шанхай и Гонконг. Ожидается подписание совместного заявления глав двух государств, "дорожной карты" отношений на ближайшие 2 года, соглашения о сотрудничестве в области карантина растений и о сотрудничестве в области космической техники. По словам Левочкина, ожидается также подписание соглашения о взаимной отмене виз для отдельных категорий граждан.