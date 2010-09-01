Леди Ди рекламирует китайское нижнее белье

Китайская компания Jealousy International, производящая нижнее белье, воспользовалась образом принцессы Дианы в своей рекламе. 31 августа, в годовщину смерти Дианы, в аэропорту Шэньчжэня появился билборд с изображением женщины, похожей на принцессу, одетой в белье от Jealousy. Рядом с изображением было написано: «Feel the Romance of British Royalty. Diana underwear» («Почувствуй романтику британской короны. Нижнее белье Диана»). Рядом были указаны контакты фирмы-производителя. Британский журналист Сэм Чемберс, оказавшийся в аэропорту Шэньчжэня, был потрясен рекламным плакатом и почти полным сходством модели с принцессой Дианой. Особенно его возмутило, что билборд появился в годовщину смерти принцессы. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Она была одной из самых популярных личностей в Великобритании.