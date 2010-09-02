Пэрис Хилтон запретили появляться в двух казино Лас-Вегаса

Пэрис Хилтон запретили появляться в двух казино, принадлежащих компании Wynn casinos. Об этом сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. Представитель Wynn Las Vegas - роскошного курорта класса экстра-люкс, в котором любят останавливаться знаменитости, сообщила, что такое неординарное для игорной столицы США решение принято в связи с кокаиновым скандалом вокруг Хилтон, разразившимся в минувший уикенд. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в минувшую субботу по подозрению в хранении кокаина и сопроводили ее в дисциплинарно-исправительный центр округа Кларк. Через некоторое время Хилтон была отпущена под залог. Хилтон была задержана около 02.00 субботы в Лас-Вегасе после того, как полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором она находилась. За рулем автомобиля был знакомый Хилтон. Полицейские остановили автомобиль для досмотра из-за дыма, струившегося из салона. Во время проверки в автомобиле было обнаружено вещество, которое, как выяснилось позже, оказалось кокаином. В начале прошлого месяца полиция ЮАР задерживала Пэрис Хилтон по подозрению в употреблении марихуаны. Светская львица была допрошена в отделении полиции и спустя несколько часов все обвинения с нее были сняты. Представительница Хилтон Дон Миллер заявила тогда, что "инцидент был абсолютным недоразумением, и, предположительно, кто-то другой рядом с ней курил".