Ресторатор Тищенко вручил Кубок по пляжному волейболу (ФОТО)

Яркими финальными играми завершился Чемпионат Открытого Кубка города Киева по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный Дню Независимости Украины. Отборочные игры чемпионата проводились с 26 августа на территории пляжного комплекса «Olmeca plage» в Гидропарке. В соревнованиях принимали участие команды, которые прислали заявки и оплатили вступительный взнос (200 грн. с команды), а также получили разрешение врача. Организатором чемпионата выступила Федерация Пляжного Волейбола города Киева. Не очень пляжная погода не помешала волейболистам устроить на берегу Днепра яркое спортивное шоу и показать зрелищную игру с захватывающей борьбой за первое место. Зрители эмоционально реагировали и болели за свои команды. В секторе для болельщиков также находились: Президент Федерации Пляжного волейбола г.Киева Николай Тищенко, судья национальной категории Владимир Пасюта, исполнительный директор Ассоциации пляжного волейбола Украины Евгений Мороз. В финал вышли равноценные команды, и спортивные страсти накалились до предела. В итоге, 1-е место завоевали – Руслан Баранов и Виктор Попович. Их команде вручили переходящий Кубок г.Киева и медали победителей под чарующие звуки песни «Як тебе не любити, Києве мій». На 2-е место вышла команда Дмитрия Вдовина и Дмитрия Подпоринова, 3-е место досталось Роману Романенко и Павлу Остапенко. Президент Федерации Николай Тищенко поздравил всех участников и победителей, отметил спортивный дух и волю к победе. Заявил, что чемпионат отныне будет проходить ежегодно, и обещал приложить все усилия для развития подобных спортивных состязаний.