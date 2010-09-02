Жена Вирастюка впервые после ДТП вышла в люди

Первого сентября Василий Вирстюк с супругой Инной отправили своего сына Адама в первый класс. Семья силача подъехала к школе №133 на внедорожнике «Кадиллак Эскалейт» с номерами «Богатырь». Из авто резво выскочил мальчишка, очень похожий на своего отца. А вслед за первоклассником появилась его «группа поддержки»: папа, мама, бабушка и дедушка. Стоит отметить, что Инна, супруга Вирастюка, впервые показалась на людях после жуткого ДТП. Напомним, что в августе, когда она была на раннем сроке беременности, в результате аварии женщина вылетела из люка перевернувшегося джипа. За рулем тогда был сам стронгмен. У него не получилось увернуться от «Сузуки», выскочившего на встречку. После аварии жена Вирастюка долго лежала в больнице. Но, к счастью, Инна идет на поправку. А по уверениям медиков, и будущий ребеночек не пострадал. На линейке мама светилась от счастья. Гордый малыш давал первый звонок, а папа Василий наблюдал за сыном и угощал первоклашек яблоками из двух корзинок.