За $1 млн можно стать депутатом Киевсовета

Стандартная цена за место в проходном списке основных партий на местных выборах — $50 тысяч, пишет газета Сегодня. А вот цена за место в Киевраду и столичную облраду начинается с суммы с шестью нулями. Газета пишет, что в некоторых крупных партиях часть расходов (то есть часть этих 50 тысяч) могут взять на себя нардепы-кураторы того или иного района. Также существует и такой вариант: партия ищет депутатов, имеющих опыт борьбы на местных выборах по мажоритарным округам. После выборов этот депутат занимает высокую должность и берет на себя финансирование еще нескольких кандидатов, у которых денег нет, но есть другие (с точки зрения партии) достоинства. Касательно подкупа Сегодня пишет, что не все деньги оседают в личном кармане - очень много тратится на выборах: например, на подкуп избирателей. Ныне это только деньги — гречка никого не интересует. Платят, начиная от 50 до нескольких сотен гривен, обещая проверить (в основном в студенческой среде), как и кто проголосовал. Но молодежь берут "на испуг", таких возможностей партии не имеют. Зато иногда просят сфотографировать "галочку" на мобильник. Но если избиратель не хочет голосовать за этого кандидата, он расчеркает бюллетень и тот становится недействительным. Кстати, до старта избирательной кампании в райрады осталось всего 10 дней.