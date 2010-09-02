Москаль узнал, кто и где купил Cadillac для Могилева

Депутат от НУНС Геннадий Москаль заявил что автомобиль Cadillac для министра внутренних дел Анатолия Могилева купили в салоне "Крутые тачки". Как отмечается в сообщении пресс-службы "Народной самообороны", Москаль "продолжает собственное расследование обстоятельств приобретения автомобиля, стоимостью около 1 миллиона гривен". "Как выяснилось, этот автомобиль был куплен в салоне "Крутые тачки", расположенном в Киеве по улице Новоконстантиновская, 15", - сообщил депутат. "В этом автосалоне в наличии таможенная декларация, содержащая данные о том, когда был ввезен в Украину этот автомобиль, а также документы о том, кто именно был покупателем этой "игрушки" стоимостью около 1 миллиона гривен", - отметил Москаль. "У нас уже есть копии этих документов, но мы пока не обнародуем их, поскольку хотим посмотреть, как прореагируют на эту информацию Кабмин, ГлавКРУ и Генпрокуратура. Вот тогда и посмотрим, действительно ли власть борется с коррупцией, или только делает вид", - заявил он. Как известно, ранее Москаль заявил, что для Могилева купили автомобиль Cadillac ценой в более миллиона гривен. В МВД заявили, что эта машина была "безвозмездно передана в марте этого года в подразделения милиции Киевщины для обслуживания иностранных делегаций". Вместе с тем Москаль утверждает, что Cadillac министру подарили на день рождения коллеги, которые скидывались на него деньгами.