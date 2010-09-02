Нану Ефросинину в школу провожали всей семьей

В одном лицее с детьми Порошенко теперь будет учиться дочь известной телеведущей Маши Ефросининой. Вчера Нана пошла в первый класс. Лицей находится по соседству с домом, поэтому девочка с мамой и папой пришла пешком, хотя и моросил дождик. Посмотреть на нарядную первоклашку пришли родные: бабушка Людмила Павловна и тетя Лиза Ющенко. Когда настала очередь Наны рассказывать стишок на празднике, она немного растерялась. «Боюсь», – громко и честно призналась первоклассница. Но родные подбодрили, и малышка прочитала-таки стишки без запинок. В первый день у Наны не было уроков, и уже через два часа она с папой и мамой пошла домой. Петр Порошенко с супругой Мариной привели в «Кловский лицей» на Печерске сразу двух дочерей и младшего сына. Напомним, что у Петра четверо детей: старший сын Алексей закончил КИМО и уже работает, две дочери-двойняшки Евгения и Александра (10 лет), а также самый младший – Михаил (9 лет).