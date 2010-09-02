Брэд Питт и Меган Фокс теперь вместе

Британские исследователи провели опрос с участием 1198 влюбленных пар, которые должны были выбрать самых желанных знаменитостей. По итогам исследования самым сексуально привлекательным известным мужчиной был признан Брэд Питт, а самой желанной женщиной была названа Меган Фокс. Мужчинам и женщинам, участвовавшим в исследовании, задавали несколько вопросов на тему возможных сексуальных отношений со звездами. Так, например, их просили составить списки знаменитостей, с которыми они хотели бы переспать, несмотря на наличие постоянных отношений с возлюбленным. Кроме того, у влюбленных пар поинтересовались, с кем из звезд они позволили бы заняться сексом своему партнеру и не сочли бы это за измену. Затем исследователи суммировали полученные результаты и составили рейтинги самых желанных знаменитостей. В список самых желанных женщин попали Меган Фокс, Дженнифер Энистон, Бейонсе Ноулз, Джессика Альба, Анжелина Джоли, Шерил Коул, Кэти Перри, Николь Шерзингер, Кристина Агилера и Рианна. Самыми желанными мужчинами стали Брэд Питт, Джонни Депп, Джерард Батлер, Дэвид Бекхэм, Роберт Паттинсон, Эштон Катчер, Джордж Клуни, Джастин Тимберлейк, Уилл Смит и Хью Джекман.